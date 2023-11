Metro plus Città Medie: pubblicato l'avviso per la raccolta di idee Prevede il coinvolgimento della cittadinanza e del Terzo settore

Il vicesindaco Francesco De Pierro, delegato al Pon 'Metro plus Città Medie' rende noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la raccolta di idee finalizzata alla co-programmazione Pn Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027 FSE+.

"L’avviso per la raccolta di idee - spiega il vicesindaco De Pierro - si inserisce nella strategia di attuazione del programma, che, secondo quanto indicato dalle 'Linee Guida Innovazione Sociale per le città medie del Sud', prevede il coinvolgimento della cittadinanza e del Terzo settore per analizzare il contesto socio-economico, selezionare le sfide e i fabbisogni da affrontare e immaginare, in forma condivisa, possibili soluzioni. Il Comune di Benevento intende avvalersi degli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione (previsti dal Codice del Terzo Settore) e di strumenti informali come percorsi di ascolto e tavoli di lavoro aperti alla collettività, per individuare strategie e modalità di intervento adeguate".

"L'avviso è pertanto rivolto a singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti non riconosciuti, persone giuridiche sia in forma singola sia associata al fine di acquisire idee e proposte che contribuiranno a identificare progetti di innovazione sociale capaci di dare risposte alle esigenze del territorio. Con l’attuazione del PN, puntiamo a promuovere nuovi spazi di innovazione sociale in alcuni quartieri della città, quali Capodimonte, Rione Libertà, Zona Stazione e l’area a ridosso del complesso immobiliare Villa dei Papi e del Parco circostante", conclude il vicesindaco De Pierro.