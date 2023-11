Giunta, ok ai progetti per terminal bus extraurbani e Paladua - Palaparente L'assessore Pasquariello: "Un Terminal moderno e ubicato nei pressi della stazione ferroviaria"

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato il progetto definitivo per la costruzione di un terminal per i bus extraurbani con soprastante parcheggio autovetture, in prossimità della Stazione centrale di Benevento. Via libera anche al progetto definitivo per la riqualificazione degli impianti sportivi Paladua e Palaparente.

"Si tratta di due importanti opere finanziate dal Piano Periferie", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello nell'illustrare i provvedimenti.

"Avremo un Terminal moderno e ubicato nello spazio che abbiamo ripetuto più idoneo, ovvero nei pressi della Stazione centrale che sarà, a sua volta, oggetto di importanti lavori di Rfi. Ventisette stalli per autobus e 24 per auto, un edificio viaggiatori, aree verdi all'esterno con essenze arboree a corredo delle pensiline sono gli aspetti principali del progetto che ha un costo di 2 milioni 800 mila euro. Con 1 milione di euro saranno rimessi a nuovo due poli sportivi storici della città cari ai numerosi appassionati di rugby, basket e volley", conclude Pasquariello.