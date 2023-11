Al Teatro comunale in scena "Sepolte"... contro la violenza sulle donne Lo spettacolo gratuito e patrocinato dal Comune sabato alle 20.45

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, al Teatro Comunale di Benevento andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Sepolte”, realizzato con il patrocinio del Comune di Benevento e il contributo di ANSI Formazione.

La pièce porta in scena racconti di donne vittime di violenza e vuole essere un omaggio a tutte quelle che sono state sopraffatte dalla brutalità degli uomini che avevano scelto come compagni di vita; dagli uomini di cui si fidavano e che mai avrebbero creduto potessero fare loro del male.

Storie di violenza e soprusi, ma anche di riscatto, delle donne che hanno denunciato e riscoperto la libertà. Donne che, con il racconto della violenza subita, vogliono aiutare altre donne a riconoscere in tempo i segnali di allerta e infondere loro coraggio e speranza con il racconto della loro rinascita, incoraggiandole a denunciare.

Testi e regia di Francesca Castaldo, commento musicale eseguito dal vivo dal M° Umberto Aucone, in scena Francesca Castaldo, Monica Carbini, Giusy De Rienzo e Alda Parrella.