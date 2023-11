Comune di Benevento: si avvicina la fine del dissento, il plauso della Cisl Il segretario Cisl IrpiniaSannio Vecchione ha già avuto un interlocuzione con il sindaco

La Cisl IrpiniaSannio, nella persona del Segretario Generale Fernando Vecchione, accoglie con grande gioia la notizia dell’avvicinamento alla conclusione della procedura di dissesto del Comune di Benevento. Infatti con la delibera predisposta dalla Commissione Liquidatrice (OSL) relativa alla definizione della Massa Passiva, ci si avvicina a grandi passi alla conclusione di una pagina estremamente brutta per il Comune di Benevento e per tutti i creditori che dal 2016 non vedono corrisposte le somme dagli stessi maturate. La fase che ora si apre è quella del pagamento delle somme riconosciute ai Creditori Privilegiati che vede i lavoratori tra coloro i quali per primi

saranno soddisfatti. Il segretario Generale Fernando Vecchione ha immediatamente interloquito con il sindaco Clemente Mastella e con l’Assessore Maria Carmela Serluca per velocizzare le procedure amministrative che sono prodromiche al definitivo pagamento di predetti debiti. La interlocuzione ha prodotto un ottimo risultato, visto che, sia il Sindaco Mastella che l’Assessore Serluca, si sono impegnati a produrre nel più breve tempo possibile la Delibera di Giunta che permette l’attivazione da parte degli uffici comunali preposti, della definizione dei pagamenti in oggetto che dovranno partire con il mese di Gennaio 2024. La Cisl IrpiniaSannio ritiene molto proficua l’incontro svoltosi con Sindaco e con l’Assessore e ritiene che dalla conclusione della procedura di dissesto finanziario, potranno aprirsi scenari di pianificazione dello sviluppo territoriale.