Strade e scuole: la Provincia dà l'ok a nuovi interventi Previsto anche miglioramento sismico per l’Istituto industriale Lucarelli

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato, su proposta del Dirigente alle Infrastrutture Angelo Carmine Giordano, i seguenti atti deliberativi relativi a:

-lavori di consolidamento del tratto stradale compreso tra il bivio Borreca – Caputi - Pannarano sulla Strada provinciale n. 11 “Pannarano - Pietrastornina”. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo – esecutivo per l’ importo di € 750.000,00.

-risanamento di un movimento franoso Strada provinciale n. 78 in territorio di San Lorenzello. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo per l’importo complessivo di €.500.000,00.

-approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo relativo all’intervento sulla Strada provinciale n. 110 Sannitica per la realizzazione di una rotatoria all’innesto con la strada di collegamento Solopaca in frazione Sant’Aniello per € 190.000;

-lavori di messa in sicurezza del tratto della Strada provinciale, ex s.s. 212 - I° tronco del comune di Pesco Sannita: approvazione in linea tecnica, dello studio di fattibilità per l’importo complessivo di €. 350.000,00.

Infine, il Presidente Lombardi ha approvato una proposta del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica Salvatore Minicozzi relativa al miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell’Istituto industriale “Giovan Battista Bosco Lucarelli” al Viale San Lorenzo di Benevento. Il provvedimento fa proprie le indicazioni della progettazione indicate dal tecnico incaricato delle ispezioni per l’esecuzione di lavori sulla struttura pari a € 356.000. L’intervento prevede il rifacimento di parte dei solai dopo fenomeni localizzati di distacco di intonaco dai soffitti in alcuni ambienti scolastici verificatisi nei giorni scorsi.