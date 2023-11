Violenza di genere, una panchina realizzata dai detenuti alla S. Angelo a Sasso Lunedì la consegna presso la sede centrale di via Pascoli

L’Istituto Comprensivo – Centro Territoriale di Supporto alle disabilità – “Sant’Angelo a Sasso” di Benevento, nell’ambito delle quotidiane attività che mette in atto rivolte all’educazione e al rispetto dei “sani valori”, della vita e della “non violenza”, ha accolto con grande piacere e onore la proposta di Gianfranco Marcello, Direttore della Casa Circondariale di Benevento, di ricevere una panchina realizzata dai detenuti.

L’iniziativa ha visto anche la fattiva collaborazione dell’Associazione “La consulta delle donne”, dell’UEPE e di tanti volontari. Pertanto, lunedì 27 alle ore 09,30 si procederà alla consegna della panchina presso la sede centrale di Via Pascoli per ricordare “La giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. Gli alunni, coordinati dai docenti di classe e dai Collaboratori del Dirigente Scolastico Michele Ruscello, Cinzia De Cicco e Gerardo Caputo, avranno modo di rappresentare brevemente ma accoratamente, i sentimenti cagionati specialmente dall’ultimo di una purtroppo lunghissima serie di episodi che ha visto come vittima sacrificale la giovane Giulia Cecchettin.