Benevento la visita del Patriarca ecumenico, Sua Santità Bartolomeo I Il sindaco Mastella: "Momento emozionante e storico"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha accolto, a nome della Città di Benevento insieme all'Arcivescovo di Benevento Mons Felice Accrocca e al Prefetto Carlo Torlontano, il Patriarca Ecumenico ed Arcivescovo di Costantinopoli, Sua Santità Bartolomeo I.

"Ospite del Vescovo Vicario Apostolico di Istanbul Mons Massimiliano Palinuro, il Patriarca Ecumenico ha visitato la Basilica di San Bartolomeo, in ragione della profonda devozione e venerazione che nutre verso l'Apostolo che è Patrono della Città di Benevento e successivamente la chiesa di Santa Sofia, Patrimonio mondiale dell'Umanità. Nel corso della visita, Sua Santità Bartolomeo I ha mostrato vivo interesse per approfondire il legame tra Benevento e San Bartolomeo, per la storia della traslazione delle Reliquie e si è raccolto dunque in un toccante momento di preghiera davanti all'Altare".

Uno scambio di doni tra il sindaco e il Patriarca ecumenico ha suggellato la visita: "E' stato un momento di straordinaria emozione, per l'altezza spirituale e il carisma promanati da una figura di tale caratura religiosa. La multiforme bellezza di Benevento, scrigno di tesori religiosi tra i quali la Basilica di San Bartolomeo e la Chiesa di Santa Sofia, ha aiutato tutti noi a sopportare il peso di una visita di tale levatura che resterà nella storia culturale e spirituale della città", afferma il sindaco Mastella.