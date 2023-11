Vigili del Fuoco. Secondo buono pasto per trasferte, soddisfatto il Conapo L'ulteriore ticket scatta per le trasferte di servizio superiori a 12 ore

La Segreteria Provinciale Conapo Benevento esprime soddisfazione per il via libera all’erogazione del secondo buono pasto, qualora la trasferta abbia durata complessiva superiore a 12 ore e non sia disponibile la mensa di servizio per i vigili del fuoco.

“Già nei primi giorni di ottobre – spiega in una nota il Segretario Conapo Benevento, Livio Cavuto - la Segreteria Provinciale CONAPO Benevento, a seguito di colloqui verbali con il Dirigente del Comando e successivamente rimarcando la delicata questione con una nota formale, richiamando la mancata applicazione art.14 comma 2 lettera b) D.P.R. 121/2022, ha dato inizio a quella che poi è diventata un’importante conquista per tutti i Vigili del Fuoco, anche grazie alla volontà del Dirigente di attivarsi prontamente nel procedere con un quesito presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Campania per la determinazione dell’argomento”.

“Pochi giorni fa continuano Cavuoto e Cecere rispettivamente Segretario e Vicesegretario del sindacato autonomo - Il Dirigente ci aveva informato verbalmente che a seguito del quesito presentato, era stata recepita una nota arrivata dagli uffici competenti che dava parere positivo alle richieste avanzate per la corresponsione del secondo buono pasto, in attesa di una definitiva autorizzazione con nota da parte del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nella giornata del 23 novembre 2023, difatti è pervenuta a tutti i Comandi dei Vigili del Fuoco, la nota da parte del Capo del Corpo, dove è stato precisato che in caso di trasferta di durata complessiva superiore alle 12 ore, il personale ha diritto alla fruizione di due pasti, ovvero alla corresponsione di due buoni pasto, qualora non sia disponibile la mensa di servizio”.

I rappresentanti sindacali sanniti ringraziano il Dirigente del Comando Provinciale di Benevento, per aver perorato presso gli uffici competenti la delicata questione rappresentata dalla stessa organizzazione più di qualche mese fa e giunta a termine con un risultato positivo per tutti i Vigili del Fuoco”.