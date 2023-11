Cgil e Cisl chiedono il ritiro della delibera comunale sulle bodycam I sindacati propongono di istituire un tavolo sulla questione

"Presso il Comune di Benevento, purtroppo, si persevera nella mancata attivazione degli istituti contrattuali riferiti alle relazioni sindacali, evidenziata in più occasioni con un susseguirsi di note in merito alla mancata informativa sindacale sul PIAO e sui criteri di pesatura EQ".

Lo rilevano la Fp Cgil Benevento e la Cisl Fp Irpinia Sannio, con una nota a forma rispettivamente di Domenico Raffa e Antonio Forgione.

"Nel caso specifico - proseguono - si segnala, ad oggi, che con delibera n. 281 del 20 novembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del disciplinare per l’utilizzo di bodycam (telecamera indossabile) da parte degli addetti al servizio di polizia municipale” si palesa una evidente violazione all’articolo 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) che consente il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori solo per ragioni specifiche di sicurezza e comunque previo accordo sindacale. Accordo sindacale di cui non risultano tracce nonostante i numerosi solleciti avanzati dalle Scriventi Segreterie, cui non è tantomeno pervenuta alcuna informativa circa l’ utilizzo e il disciplinare di tali dispositivi, disciplinare anch’ esso approvato con delibera ma accuratamente tenuto nascosto in maniera separata poiché non allegato. La legge conferisce alle parti datoriale e sindacale il dovere di confronto su una tematica delicata come quella del contemperamento tra i due diritti molto

importanti e, potenzialmente, conflittuali se non ben delimitati, come sono quelli della sicurezza e della privacy. Per tali ragioni Fp Cgil e Cisl Fp hanno chiesto l'immediato ritiro della delibera in questione, rinnovando l’invito all’amministrazione di convocare un opportuno tavolo sindacale, affinchè vi sia un ripristino delle condizioni democratiche atte a garantire tutti diritti coinvolti in tale sopraggiunto contesto lavorativo".