Laboratorio pedagogico a Benevento: domani l'inaugurazione Con Dario Ianes, noto pedagogista e icona nazionale sul tema dell'inclusione scolastica

Verso una scuola sempre più inclusiva, dal paradigma del deficit e della delega a quello della differenza e della corresponsabilità. Costruire ambienti di apprendimento universali anche con la tecnologia. E' il tema dell'incontro in programma domani a Benevento. Nell'ambito delle attività della Comunità Educante " Insieme per Benevento" la Parrocchia S. Modesto in collaborazione con l'associazione Io X Benevento, inaugurerà il nuovo Laboratorio Pedagogico " Don Lorenzo Milani" presso la nuova sede di via Firenze, 1 ( sopra all'asilo Carlotta Nobile).

All'evento sarà presente anche il Prof. Dario Ianes, noto pedagogista e icona nazionale sul tema dell'inclusione scolastica.