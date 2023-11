Luminarie a Benevento: il primo dicembre l'accesione Incanto di Natale con animazione per grandi e piccini

Si inaugura venerdì (1 dicembre) alle 17 “InCanto di Natale”, la rassegna di eventi natalizi, organizzata dal Comune di Benevento con il coordinamento di Renato Giordano.

Il vero spirito natalizio nel cuore di Benevento con l’accensione delle luminarie di Corso Garibaldi e, come da tradizione, a dare il via al programma di eventi sarà il coro delle voci bianche degli alunni delle scuole primarie di Benevento (I.C. Moscati – I.C. Sant’Angelo a Sasso – I.C. Bosco Lucarelli) con la direzione del Conservatorio di Musica “N. Sala”.

I personaggi dei cartoni animati saranno pronti ad augurare Buon Natale a grandi e piccini, mentre alle ore 18:00 è in programma l’apertura della casa di Babbo Natale in Piazza “Torre”. Tra gli eventi, inoltre, il primo appuntamento con “Note Luminose” in collaborazione con Enel Energia, che proporrà il Concerto di Zampogne e le antiche melodie che animeranno Corso Garibaldi. Gli eventi di “InCanto di Natale” con mercatini, luci, musica, teatro, danza ed il vero Babbo Natale si terranno fino al 6 gennaio 2024.