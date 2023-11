Duemila alberi al parco De Mita: Benevento punta sul green Questa mattina cerimonia per la piantumazione con scuole e istituzioni

Combattere il cambiamento climatico, abbattere l'inquinamento e offrire uno spazio di benessere alla città. Sono gli obiettivi perseguiti con l'iniziativa messa in campo oggi a Benevento: studenti e istituzioni hanno tenuto a battesimo la piantumazione di 2mila alberi presso il parco verde che sta per essere ultimato e inaugurato lungo il fiume Sabato e che sarà intitolato a Ciriaco De Mita.

E' la campagna “Forestiamo insieme l’Italia”, con il progetto “Bio Forest”, che prevede la piantagione di 11.000 nuovi alberi in 11 regioni italiane entro la primavera 2024. Un'iniziativa promossa da un marchio della grande distribuzione alimentare in collaborazione con i carabinieri forestali e con Rete Clima, ente tecnico non profit che supporta le aziende in percorsi ESG di gover‍nance sostenibile, di decarbonizzazione, di forestazione nazionale, di valutazione, pianificazione e rendicontazione agli stakeholder delle performance di sostenibilità aziendali.

Si tratta di specie rustiche che potranno integrarsi perfettamente nell'ambiente scelto per l'intervento che avrà come scopo anche la tutela della biodiversità.

“Cominciamo da qui per immaginare un'azione di reale forestazione urbana – ha spiegato l'assessore all'ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa – perchè piantumare duemila alberi rappresenta un grande passo avanti per la tutela della biodiversità migliorando notevolmente la qualità dell'aria, dell'ambiente e dello stesso luogo in cui vengono piantumati”.