Teatro Romano: Domenica al Museo con Paese in vetrina Dalle ore 10 alle 13 torna l'iniziativa ministeriale

Come ogni prima domenica del mese, il prossimo 3 dicembre il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente per l’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo“: un’ottima opportunità per ammirare l’area archeologica nel quartiere Triggio della città di Benevento e vivere un viaggio emozionante che spazia tra luoghi affascinanti e una storia straordinaria. Per l’occasione in collaborazione con diversi enti la Direzione dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento ripropone la Rassegna“Paese in Vetrina”, iniziativa finalizzata all’incontro dell’area archeologica del teatro beneventano con le comunità del territorio sannita. Nelle prime domeniche del mese, quando l’ingresso al teatro è a titolo gratuito, un paese del sannio può andare in

vetrina all’interno dell’Area Archeologica, promuovendo la propria cultura identitaria, la storia, le tradizioni enogastronomiche, la musica. A raccontarsi domenica prossima, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sarà la comunità di Castelvenere, guidata dal Sindaco Alessandro Di Santo, che offrirà ai visitatori del buon vino novello e l’assaggio della Scarpella di Castelvenere, tipico piatto venerese dall'aspetto esterno simile ad una frittata di pasta ma in realtà si tratta di una "lasagna bianca" cotta al forno a legna (tradizionalmente, nel fornetto di campagna, detto "testo", in terracotta") con ingredienti variabili e legati a quanto presente nella dispensa casalinga (formaggi, salumi, etc). I musicisti del Centro Educazione Musicale Permanente di Castelvenere allieteranno la mattinata con brani di pubblico dominio.