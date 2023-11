Cucciolo chiuso in una scatola e gettato tra rifiuti: salvato da operatori Asia Era in un carrellato e piangeva: gli operatori lo hanno trovato e adottato

Un cucciolo di cane chiuso in una scatola di cartone e gettato tra i rifiuti. A evitargli una fine orribile gli operatori Asia, ringraziati pubblicamente con una nota sui social: "Vogliamo fare pubblicamente un plauso a due nostri operatori ecologici Massimo Giardiello e Domenico Piro, che hanno salvato la vita ad un cagnolino.

Nei giorni scorsi, mentre stavano effettuando la raccolta presso l'ecopunto di contrada San Cumano, hanno sentito dei lamenti provenire da un carrellato della carta. Lo hanno svuotato manualmente ed hanno trovato il cucciolo che era stato gettato tra la carta, chiuso in un cartoncino. Il cagnolino sta bene ed è stato adottato da Massimo che ringraziamo insieme a Domenico per il grande gesto di umanità di cui si sono resi protagonisti! Anche questo è Asia".