Giornate di ascolto per Puc, Chiusolo ringrazia per la partecipazione “Evitare gli errori del passato, pianificare gli interventi sull’evoluzione demografica"

“Voglio ringraziare le numerose associazioni, gli ordini professionali, i comitati di quartiere ed i semplici cittadini, che hanno partecipato alle prime due giornate di ascolto organizzate in vista della redazione del nuovo PUC”.

Così l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo, che nel corso delle due riunioni svoltesi a palazzo Paolo V ha ribadito “la volontà dell’amministrazione comunale di Benevento, di redigere un Piano che parta dalle esigenze e dalle aspettative dei cittadini”. “Evitare gli errori del passato, pianificare gli interventi sull’evoluzione demografica e culturale della città, promuovere lo sviluppo anche alla luce delle opportunità offerte dal PNRR: queste le sfide affrontate dalla squadra guidata da Clemente Mastella”.

“Il confronto con la parte più dinamica della città – ha sottolineato Chiusolo – già fornisce un riscontro positivo sulle scelte compiute negli anni dall’amministrazione. L’obiettivo è arrivare ad uno strumento urbanistico in grado di creare una città a misura di bambino che sappia allo stesso tempo dare attenzioni alle fasce sociali più deboli e accompagnare l’invecchiamento costante della popolazione.

Elementi cruciali proposti dal Sindaco per il suo mandato sono ritornati anche nell’ultimo dibattito come punti condivisi con le associazioni ambientaliste. Il protagonismo dei nostri fiumi, ad esempio, uno dei temi più ricorrenti nella sessione di mercoledì scorso, è sicuramente uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione che aveva già ufficializzato le proprie intenzioni nella delibera di indirizzi che ha anticipato questo lavoro, la n.59 del 2022”.

Il prossimo appuntamento, in programma il 6 dicembre sarà incentrato su ‘Cultura, transizione e percezione del territorio’.

“Sono attesi – conclude l’assessore – gli interventi di tutti gli operatori culturali, dalle Università alle associazioni che operano nel settore, anche se i lavori sono sempre aperti ai cittadini che vogliono partecipare con proposte, contributi o anche solo segnalazioni utili a migliorare il territorio e la sua gestione. Per far pervenire elaborati, documentazione e per annunciare la propria partecipazione alla riunione è dedicata la mail partecipoalpuc@comunebn.it”.