Truffe on line: attenti ai regali di Natale Al centro La Pace di Benevento il focus promosso dall'U.Di.Con. e rivolto ai più giovani

Le case vacanze durante l'estate, i regali nel periodo natalizio. Le truffe on line seguono l'andamento del mercato e le richieste del momento. E le occasioni 'imperdibili' che si presentano sul web il più delle volte nascondono una fregatura.

L'U.Di.Con. (Unione per la Difesa dei Consumatori) ha acceso i riflettori sul tema in un incontro al Centro la Pace di Benevento analizzando il fenomeno da differenti punti di vista. Dalle testimonianze dei rappresentanti della polizia postale all'analisi giudiziaria.

“Necessario un focus sulle truffe on line, fenomeno purtroppo in crescita, con un gruppo di esperti che proporranno anche delle simulazioni – ha spiegato Michele Mesisca dell'Unione per la difesa dei consumatori -. Vogliamo rivolgerci ai più giovani e infatti abbiamo coinvolto gli studenti dell'Istituto Industriale Bosco Lucarelli e del Liceo Guacci. Un convegno mirato a loro ma un fenomeno che in realtà riguarda tutti e dal quale dobbiamo imparare a difenderci.

E proprio ai più giovani si è rivolto, con il suo intervento Orientare al digitale, oltre le apparenze il professore Carlo Mazzone.

“Analizziamo un contesto profondamente attuale che riguarda l'uso corretto del digitale. Parliamo di un ambiente estremamente complesso dal punto di vista tecnologico ed è necessario sfatare il mito dei nativi digitali che però non sempre hanno la giusta consapevolezza” ha chiarito il docente.

“C'è – prosegue Mazzone -, a livello psicologico, un tradimento di aspettative perché si pensa che quanto accade on line è slegato dal contesto reale, cosa assolutamente non vera”.

E dunque una giornata tra simulazioni concrete e testimonianze. Tra i protagonisti anchel'avvocato U.Di.Con. Paolo De Iorio che ha trattato “Il mondo delle truffe visto dal nostro ordinamento giudiziario” e l'esperto di Cybersecurity Angelo Ciampa con “Simulazione di phishing dalla mail… al furto di dati” e ancora l'ispettore Francesco Visalli della Polizia Postale sul tema “Esempi di Truffe e possibilità di intervento”.