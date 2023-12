Vento forte, il sindaco dispone la chiusura di villa, parchi e cimitero A Benevento per forti raffiche dalle 3 alle 21 di domani 2 dicembre

Con un'ordinanza contingibile il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto per la giornata di domani 2 dicembre 2023 la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale (restano garantite le attività di accoglienza dei funerali, con presenza di familiari dei defunti e le attività di operatività interna improrogabile da svolgersi con cautela e prudenza da parte degli operatori).

L'atto è motivato dall'allerta della Protezione civile per venti forti con locali raffiche dalle 3 alle 21 di domani, 2 dicembre.

Il Sindaco invita poi la cittadinanza a:

- prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

- assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

- osservare particolare prudenza negli spostamenti, limitandoli a quanto strettamente necessario.