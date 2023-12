Gli Dei, la legge, Diritto. Come è nato il mondo? due giorni di studio Il 5 e il 6 dicembre a Benevento incontro tra giuristi e antropologi del mondo antico

L’Università del Sannio organizza il 5 e il 6 dicembre 2023 nell’ambito delle attività del Centro interuniversitario AMA il quarto incontro tra giuristi e antropologi del mondo antico dal titolo GLI DÈI, LA LEGGE, IL DIRITTO. Come è nato il mondo?

In questo revival della Roma antica piegata a validare qualsiasi ‘valore’ – dall’inclusione all’imperialismo, all’orgoglio di eredità culturali che solo in parte possiamo dire nostre – è importante ridare la parola agli specialisti. Nell’era della comunicazione e della divulgazione gli studiosi devono tornare a essere quell’anello di congiunzione tra ricerca e fruizione del pubblico che operazioni squisitamente di mercato e politica hanno eliminato. Il 5 e il 6 dicembre tra i più importanti classicisti italiani e stranieri si riuniscono ancora una volta a Benevento per parlare di un tema che dovrebbe interessare tutti.

Il convegno organizzato dall’Ateneo del Sannio nell’àmbito delle attività del Centro di Antropologia e Mondo Antico affronterà numerose questioni: gli dèi sono sottoposti alla legge? in certi ambiti, come nella guerra, i Romani obbediscono a una legge divina? qual è la presa delle divinità sui corpi. È possibile parlare di una teoria della proprietà divina sui corpi umani?

I conflitti bellici che stiamo oggi vivendo sono sostenuti da ideologie religiose e da diversi modi di vivere e concepire il divino. Il modo con cui nelle società antiche il diritto si interseca con la religione è una chiave per comprendere anche il nostro presente.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Benevento, dalla SannioEuropa, dalla Accademia di Santa Sofia e dal Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio delle civiltà giuridiche europee fa parte delle celebrazioni per l’anniversario dei centocinquant’anni dalla Fondazione del Museo del Sannio ed è sponsorizzato da Janare, eccellenza sannita della viticultura.

Di seguito il programma

MARTEDÌ 5

Sala Conferenze Rettorato Palazzo San Domenico Piazza Guerrazzi, Benevento

15 SALUTI DELLE AUTORITÀ

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento

Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio

Gaetano Natullo, Direttore del Dipartimento DEMM

Antonella Tartaglia Polcini, Coordinatore del Dottorato Persona Mercato Istituzioni

Vincenzo Verdicchio, Presidente del CdL Magistrale in Giurisprudenza

Maurizio Bettini, Direttore del Centro di Antropologia del Mondo Antico

15.30 presiede Leo Peppe, Università di Roma Tre

Maurizio Bettini, Direttore del Centro ama Dèi legislatori e dèi soggetti alla legge

Bruce Lincoln, University of Chicago

Aglaia McClintock, Università del Sannio. Il diritto, gli dèi e lo ‘stato ideale’ in due antichi imperi

17.15 presiede Francesca Reduzzi, Università di Napoli Federico II

Gianluca De Sanctis, Università della Tuscia (Tre statue d’argento alla frontiera. Un caso di devotio nel tardo impero romano?)

Francesca Prescendi, École Pratique des Hautes Études. Indigitamenta: invocare gli dèi con certa verba

MERCOLEDÌ 6

Sala Vergineo Museo del Sannio Piazza Santa Sofia, Benevento

9.30 presiede Simone Beta, Università di Siena

Mario Lentano, Università di Siena -Iustitia religioque. Appunti su una relazione complessa

Stefano Ferrucci, Università di Siena - Quando un dio chiede giustizia: controversie divine e violazioni umane

Graziana Brescia, Università di Bari -Segni divini e spazio della scelta

11.30 presiede Paola Santini, Università di Napoli Federico II

Carlo Pelloso, Università di Verona -Regalità e divinità del diritto nelle Istituzioni di Marciano

Luigi Garofalo, Università di Padova - Dèi padroni? Per una teoria della proprietà divina sui corpi umani

DISCUSSANTS

Adelaide Caravaglios, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Cristiana Franco, Università per Stranieri di Siena

Paola Pasquino, Università del Sannio