L’Istituto "G. Alberti" con l’Unicef per la solidarietà Raccolta fondi per aiuti a chi ha bisogno

Sport e solidarietà rappresentano da sempre un connubio vincente. Quando le società sportive e il mondo delle associazioni umanitarie si uniscono riescono a trasmettere dei valori universali con una grande intensità. E’ quanto accaduto sabato 2 dicembre presso il Palazzetto Mario Parente di Benevento dove l’Unicef ha incontrato due sport molto amati, il karatè e il basket, per una mattinata destinata alla raccolta fondi per l’acquisto di alimenti destinati ai bambini più sfortunati delle diverse latitudini del mondo. La manifestazione posta in essere da Gianpiero De Cicco, presidente del Comitato Unicef di Benevento, ha visto la partecipazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Alberti” di Benevento, con gli alunni di quattordici classi in rappresentanza del Liceo Scientifico Sportivo, del Liceo Scientifico Scienze applicate e del Turismo. Ma gli studenti non sono stati semplici

spettatori, perché alcuni di essi si sono esibiti in una dimostrazione di karatè sotto la guida del maestro Alfredo Testa, che quest’anno svolge un percorso di potenziamento proprio con le classi dello sportivo. Questa bella iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità della SeishinKan Karate Do di Alfredo Testa e della Virtus Academy di Giulio Musco con la sua squadra femminile di basket ma anche di Silvia Vinciguerra Dirigente Scolastica dell’Istituto G.Alberti che con sollecitudine hanno risposto a questo appello umanitario. I fondi raccolti, grazie anche alla generosità degli studenti, saranno devoluti all’acquisto di barrette proteiche, atte a offrire un apporto nutritivo necessario al sostentamento di chi, purtroppo, in una società altrove dominata dall’opulenza e dall’iperalimentazione, non ha di che sfamarsi per la semplice sopravvivenza.