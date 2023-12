Sant'Agata. Il Papa scrive alla Società Operaia: "Grazie per quello che fate" La Società aveva realizzato un tappeto artistico per la Giornata Mondiale della Gioventù

Papa Francesco scrive alla società operaia di Sant'Agata de'Goti, come spiega il presidente Piscitelli: "Questa estate in occasione della festa di S.Alfonso M.De' Liguori, giorno in cui ha avuto inizio l'apertura della Giornata Mondiale della Gioventù 2023, abbiamo realizzato un tappeto artistico dedicato proprio all'evento svoltosi a Lisbona.



Un’opera molto ricca e particolareggiata, che ha colpito molti visitatori tra cui il nostro Vescovo SER Mons Giuseppe Mazzafaro, che ci ha regalato la gioia di recapitare una riproduzione fotografica nella mani di Sua Santità Papa Francesco.

Dono questo molto gradito, ne è prova la nota pervenutaci dalla Segreteria particolare di Sua Santità Papa Francesco.



Lettera che è stata oggetto di tantissimi apprezzamenti proprio nei tre giorni della Prima Rassegna dei beni immateriali della Campania.



Questa è l’ennesima prova a conferma di come la Società Operaia sia riuscita a portare l’Infiorata, e con essa Sant’Agata de’ Goti, all’attenzione dell’intera comunità nazionale, posta in risalto come primo spazio espositivo che ha aperto la rassegna dell’IPIC.



L’infiorata, presente nella sezione SAPERI “tecniche e processi che identificano una particolare produzione artistica e/o artigianale legata alla storia e alle tradizioni identitarie di una comunità” rappresenta un bene intangibile che viene trasmesso alle future generazioni così come ci è pervenuto.



L’unanime apprezzamento dei visitatori è stato per noi presenti motivo di grande soddisfazione riempiendoci di profondo orgoglio.

Per questo dopo la pausa natalizia inizieremo fin da subito a lavorare all’edizione del prossimo anno per mettere in campo rappresentazioni uniche e significative".