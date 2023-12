Benevento e il Puc, Chiusolo: partecipazione e proposte anche sul tema culturale "Abbiamo ascoltato gli operatori culturali e l'università"

"Abbiamo raccolto le testimonianze di una fetta importante della città che si vanta orgogliosamente della sua vocazione culturale e della sua storia, un patrimonio che deve essere tutelato e valorizzato". Così l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo commentando il terzo incontro organizzato a Palazzo Paolo V in vista della redazione del Puc, il Piano urbanistico comunale.

Puc e cittadini

"Abbiamo ascoltato gli operatori culturali e l'università – ha aggiunto – che saranno protagonisti della redazione del nuovo Piano urbanistico comunale così come tutti gli attori che hanno partecipato sinora ai nostri incontri e li hanno arricchiti con osservazioni, richieste e proposte. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di disegnare uno strumento urbanistico condiviso e modellato alle esigenze di una città che ha bisogno di rinnovarsi per afferrare le sfide del futuro. Percepiamo questa voglia nella grande partecipazione che stiamo registrando, elemento che ci rende orgogliosi e allo stesso tempo ci responsabilizza".

"Per quanto riguarda la città culturale – ha concluso l'assessore – dovremo tener ben presente il patrimonio materiale ed immateriale storico-artistico che abbiamo a disposizione, così come dell'eventuale ed auspicato riconoscimento Unesco per la via Appia Regina Viarum, un elemento quest'ultimo che comporterebbe una revisione della buffer zone. Inoltre, lavoreremo fianco a fianco all'università per sostenere il progetto di potenziamento del Campus urbano".

Il quarto ed ultimo incontro in programma è previsto per mercoledì prossimo, 13 dicembre, sempre a partire dalle ore 10 presso Palazzo Paolo V. Si parlerà della 'Città Produttiva: opportunità e sfide del sistema territoriale' insieme al mondo dell'imprenditoria, dei sindacati e di quanti vorranno partecipare.