"Benevento è bella, pulita e accogliente": boom di turisti per l'Immacolata Gruppi organizzate e visite libere. La città delle streghe incanta tutti

“Una città bellissima, pulita e accogliente. Una vera sorpresa”. Benevento registra il pienone di turisti nel giorno dell'Immacolata. Visite organizzate o piccoli gruppi hanno animato il Corso Garibaldi e ammirato i più importanti monumenti cittadini.

Turisti entusiasti per la città delle streghe con presenze anche da fuori Regione. Oltre alle bellezze storico culturali fa da richiamo per tanti l'atmosfera natalizia che si respira in città ma anche nei piccoli centri della provincia che, in molti casi, hanno puntato su mercatini e allestimenti dedicati alle feste.

Un percorso che l'assessorato al turismo rivendica con orgoglio “Già da diversi week end Benevento è al centro delle visite di molti gruppi di turisti – ha spiegato l'assessore Attilio Cappa -. Il riscontro è molto positivo con i visitatori che restano entusiasti. Anche per questo stiamo presentando la città nella forme migliore per il Natale con addobbi particolari e una serie di eventi che possano animare in particolare il centro storico”.

E poi le proposte più strettamente dedicate al divertimento: dalla pista di pattinaggio alla maxi ruota panoramica di Piazza Risorgimento, passando per il Cantalbero. L'installazione musicale di luci e suoni ha infatti cominciato a funzionare proprio ieri sera per accompagnare l'intero periodo delle feste.

Ed è un riscontro positivo anche quello che arriva dai commercianti che confermano: “C'è tanto movimento, finalmente. Un dato che fa ben sperare”.