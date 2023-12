Fondazione Benevento Città Spettacolo: nominato il comitato d'indirizzo Con De Giovanni e Paladino ci saranno: Del Prete, Collarile e D'Avino

La storica e docente Rossella Del Prete, il presidente di Strega Alberti Giuseppe D'Avino e l'avvocato Mario Collarile. Sono le tre personalità scelte per il Comitato d’indirizzo della Fondazione Città Spettacolo.

Si completa così il gruppo, dopo le già note nomine dello scrittore Maurizio De Giovanni e dell'artista Mimmo Paladino.

Saranno cinque dunque i membri che formano il Comitato che svolgerà funzione di indirizzo per la Fondazione pronta ormai a cambiar pelle per consentire un'azione più incisiva e dinamica per le attività del settore culturale.

E' stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella a procedere alla nomina del Comitato d’indirizzo della Fondazione Città Spettacolo.

“Sono cinque personalità di rinomato spessore culturale, personalità il cui legame con la Città di Benevento è consolidato e il cui contributo alla cultura, all’arte, alla conoscenza delle bellezze storiche e alla promozione dell'immagine della città, anche a livello internazionale, è universalmente riconosciuto.

Con la nomina di un Comitato di tale prestigio, completiamo l’operazione di rilancio della Fondazione che sarà uno strumento importante di pianificazione culturale e fornirà un contributo di proposta e programmazione di pregevole caratura”, commenta il sindaco Mastella.