"Facciamo un Pacco alla camorra": così contrastiamo la mafia Martedì la presentazione presso la sala parrocchiale dell'Addolorata

L'esperienza di “Facciamo un Pacco alla camorra” torna ancora una volta nel Sannio: infatti si terrà martedì 12 dicembre alle ore 18:00 la presentazione dei frutti delle terre di Don Peppe Diana presso il salone parrocchiale SS. Addolorata al Rione Libertà di Benevento. Facciamo un Pacco alla Camorra è un progetto culturale e un cammino collettivo. È la consapevolezza che le mafie si devono contrastare anche dal basso, facendogli appunto “il Pacco”, ma rappresenta anche l'allarme che alle mafie si possono fare “pacchi regalo".

Il pomeriggio del 12 dicembre sarà anche l’occasione per riflettere sui beni confiscati presenti nel Sannio, sulla grande opportunità di lavoro e sviluppo che rappresentano. Ma sarà anche l’occasione per condividere pensieri sullo “stato di salute” del Sannio, in merito alla criminalità organizzata, alle collusioni, senza restare indifferenti rispetto a quanto sta avvenendo da tempo. Tale riflessione sarà introdotta dai saluti del parroco della SS. Addolorata di Benevento Don Gaetano Papa Kilumba a cui seguirà l'introduzione di Michele Martino, referente provinciale del Coordinamento di Libera Benevento. Seguiranno gli interventi di Alessandro Buffardi della

Cooperativa “Esperanto” che vive quotidianamente la responsabilità della gestione dei beni confiscati e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Aldo Policastro. Sarà prevista anche una testimonianza degli studenti dell’Università degli Studi del Sannio che proprio in questi giorni hanno vissuto una serie di esperienza sulle Terre di Don Diana. L'incontro, infine, sarà moderato dal Presidente Diocesano di Azione Cattolica Benevento, Vincenzo Mastronardi.