Per le Domeniche della Salute c'è lo screening del diabete Domani l'appuntamento promosso dal Rotary Club con il dottore Grimaldi

Domani, domenica 10 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, presieduto quest’anno da Franco Boffa. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a

disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche.

Il dottore Pasquale Grimaldi, medico di famiglia, si occuperà dello “Screening del diabete”. "La prevenzione - dettaglia il professionista - rimane la migliore arma per difendere la propria salute ed evitare le malattie croniche proprio come il diabete, che insieme all’ipertensione sono le malattie più diffuse".

Il prossimo appuntamento con le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club di Benevento ci sarà domenica 28 gennaio 2024 con il Dott. Enrico Fusco, ginecologo, per la “prevenzione oncologica”.