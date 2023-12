Concerto di Natale al Fatebenefratelli a cura del Coro polifonico di Melizzano Sabato 16 dicembre alle 19 l'esibizione del coro polifonico Madonna della Libera

Il coro polifonico Madonna della Libera di Melizzano diretto dal M°Marco Rosiello sarà in concerto presso l'Auditorium "Fra Pietro dé Giovanni" dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesú Fatebenefratelli di Benevento.

Lo stesso coro vanta numerosi concerti in Basiliche pontificie e Santuari della Regione e non solo.

Oltre a collaborazioni importanti avvenute per numerosi concerti, il coro, ha collaborato con nomi di fama nazionale ed internazionale tra cui il Tenore M°Blagoj Nacoski; il M°Roberto Bacchini Direttore e Compositore; il Tenore Giovanni Proietti Modi Direttore e Compositore; M° don Fabio Massimillo Liturgista e Compositore; le voci soliste del coro della Diocesi di Roma diretto da Mons. Marco Frisina, Soprani Paola Cecchi e Mariangela Topa, ed il Mezzosoprano Rossella Mirabelli.

Il 16 dicembre aprirà il tour natalizio proprio presso l'Auditorium del Fatebenefratelli.

Il concerto, che presenterà brani della tradizione classica natalizia e musica sacra, vedrà tra i solisti anche il Soprano M°Simona Tecce infermiera del Fatebenefratelli e membro da qualche anno del Coro polifonico diretto dal M° Rosiello.

Presente un ensemble strumentale (Violini I: M°Sergio Fanelli, Fabio Di Palma; Violini II: M°Alba Paradiso, Alessio Di Santo; Viola: M° Sara Santillo; Violoncello: Paolo Di Palma; Pianoforte: M° Domenico Rocco).

Presenti anche il Soprano M°Miriam Russo, il Soprano M°Teresa Montaquila e il Mezzosoprano Orsola Vallone.

"Il nostro obiettivo principale è quello di diffondere la passione per il canto polifonico e liturgico - ha spiegato il M° Rosiello -. Nel nostro tour natalizio non poteva mancare un concerto in un Ospedale come quello del Fatebenefratelli che opera nel nostro territorio da numerosi anni curando numerosi pazienti; questo concerto vuole essere anche un ringraziamento a tutto il personale Ospedaliero che con diligenza e professionalità si prende cura degli ammalati e per allietare i pazienti che sono costretti ad una degenza durante il periodo natalizio lontani dai loro cari. Ringraziamo Simona per aver fortemente voluto questo concerto e averlo proposto a Fra Lawrence Antonio Gamos, Priore dell'Ospedale che noi tutti ringraziamo per l'invito".