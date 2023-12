La Fp Cgil di Benevento di nuovo in campo per i precari Asl In scadenza al 31 dicembre incarichi di collaborazione professionale e contratto a tempo determinato

La Fp Cgil Bn negli ultimi mesi ha chiesto, con diverse note ed iniziative e senza mai riscontro in merito, l’apertura di un tavolo tecnico teso al superamento del precariato nell’azienda sanitaria locale di Benevento. Si rammenta che, come previsto dalladeliberazione dell’Asl Benevento n.545 del 28/10/2023, sono in scadenza al 31 dicembre 2023 gli incarichi di collaborazione professionale e contratto a tempo determinato. "Ad oggi, pertanto, non si conosce - spiega il segretario Domenico Raffa - l’intenzione dell’azienda in ordine alla proroga dei predetti contratti. Così come non si conosce, per esempio, la programmazione del personale di operatori socio sanitari per il 2024 ed il 2025 ed il destino dei tanti precari già inseriti nellagraduatoria dell’ultimo avviso di stabilizzazione o gli altri che, pur avendo già maturatoi requisiti di legge, stanno ancora aspettando un’ulteriore procedura di stabilizzazione. Decine di lavoratori e lavoratrici che appesi ad un filo attendono ansiosi le decisioni dell’ azienda e chiedono, con assiduità, al sindacato informazioni ed interventi mirati. Spiace - rimarca il sindacalista - dover prendere atto, purtroppo, dell’incomprensibile atteggiamento di chiusura del Management della ASL che genera un inasprimento dei rapporti ed un costante aumento della tensione sindacale". PEr questo motive la Cgil ha chiesto "un tavolo tecnico e della definizione delle procedure di stabilizzazione, la proroga di un anno di tutti i contratti precari in scadenza al 31.12.2023, stante anche l’approssimarsi delle festività natalizie e la necessità di renderle serenamente fruibili per quelle decine di lavoratori precari dell’azienda, così utili al sistema sanitario locale...".