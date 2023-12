Emergenza materno fetale: due giorni di studio al Fatebenefratelli Percorso di formazione per ridurre complicanze e mortalità

Oggi (ore 13.30) e domani mercoledì 13 Dicembre (ore 8.30), presso la sala convegni dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, si terrà una due giorni dedicata al tema “La simulazione in emergenza materno fetale”. L’emergenza ostetrica è imprevedibile, drammatica, multifattoriale, accompagnata da un corredo emotivo ed affettivo che rende più difficile il lavoro dei sanitari. Per ridurre le complicanze più gravi e la mortalità è necessario parlare tutti lo stesso linguaggio: da qui l’importanza della formazione dell’intera equipe di sala parto. L’obiettivo primario del corso è quello di ottimizzare percorsi diagnostici e terapeutici per aumentare la sicurezza delle pazienti e la qualità delle cure attraverso il confronto multidisciplinare tra evidenze scientifiche e nuove prospettive.

L’uso di un simulatore, costituisce l’aspetto fondamentale e metodologicamente innovativo di questo corso, ricreando delle situazioni cliniche analoghe a quelle reali. Il parto è sempre una condizione di potenziale emergenza in qualsiasi gravidanza, anche in quella gestita al meglio o che sia la più fisiologica in assoluto.

Nell’ambito del corso verrà trattata anche la gestione del travaglio in analgesia da parto, a tal proposito ricordiamo che all' Ospedale Fatebenefratelli sono ormai più di 20 anni che viene praticata la parto-analgesia, prima ancora che diventasse un LEA. Certo inizialmente ci si è dovuti scontrare con reticenze culturali di pazienti e operatori, legate soprattutto all’idea che il controllo del dolore in travaglio fosse qualcosa di non necessario, ma gli studi scientifici hanno ampiamente dimostrato come l’analgesia apporti sicuri benefici sia alla madre sia al feto, consentendo alla partoriente di vivere con consapevolezza uno dei momenti più belli in assoluto: “La nascita”.

Il corso (I° corso di simulazione nel Sannio), fortemente voluto e organizzato dall' UOC di Anestesia e Rianimazione Diretta dalla Dott.ssa Maria Cusano, dall'Anestesia Ostetrica - Responsabile Dott.ssa Roberta Zeppa, dall' UOC Ostetricia e Ginecologia - Direttore Dott.ssa Annalisa De Blasio, è eseguito dal “DAJE TEAM” Dott.ssa Maria Grazia Frigo UOS Interdipartimentale in Anestesia e Rianimazione Ostetrica presso l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Dott. Giannemilio Furicchia Università degli Studi di Ferrara.