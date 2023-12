Rubato rame al teatro comunale di Benevento "Episodio scoraggiante" Sottratto un tubo. Mastella: "Già al lavoro per sostituirlo e cancellare effetti dell'episodio"

Furto di rame al teatro comunale di Benevento, con il primo cittadino Mastella che stigmatizza l'episodio: "Il furto di rame avvenuto al Teatro comunale è un episodio scoraggiante che colpisce uno dei luoghi-simbolo della cultura cittadina. Sono fenomeni di microcriminalità contro i quali istituzioni e forze dell'ordine non devono abbassare la guardia e auspichiamo una pronta individuazione dei responsabili", così in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Intanto il Comune è già al lavoro per sostituire con tempestività il tubo in rame e cancellare gli effetti visibili di questo brutto episodio", conclude il Sindaco.