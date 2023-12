Mastella: "Tariffa idrica tra le più basse d'Italia: città modello per molti al Il sindaco di Benevento commenta la Graduatoria Altroconsumo

"A Benevento si paga una tariffa idrica tra le più basse d’Italia. Siamo al settimo posto in tutta la Penisola, al secondo posto in assoluto nel Mezzogiorno, primi in Campania. Un risultato importante: ai cittadini di Benevento voglio dire di non credere alle favolette, ammantate di ideologia miope: se pagano una tariffa tra le meno care in tutt’Italia, se siamo nella top ten nazionale per costi più bassi, è grazie alla virtuosità del modello misto pubblico-privato e la gestione efficiente di Gesesa che da anni gestisce il servizio con buoni risultati, applicando le tariffe su un livello che l'indagine odierna conferma contenuto come in pochissime altre città italiane ", così il sindaco Clemente Mastella dopo la pubblicazione dell'annuale classifica di Altroconsumo sulle tariffe idriche.

"Sul parametro statistico di una famiglia di tre persone con consumo-campione di 182 metri cubi d’acqua all’anno, a Benevento si paga poco piu della metà della media nazionale: 289 euro. Ci sono molte città (come La Spezia o Ancona) dove si superano i 500 euro, a Frosinone, ad esempio, si paga 740 euro, a Siena 810. Siamo orgogliosi del nostro modello e delle scelte effettuate. E' fondamentale tenere su un livello tanto contenuto, quanto adeguato, la tariffa di un bene essenziale come l'acqua: è una questione di civiltà ed anche su questo siamo un modello per molti altri", conclude Mastella.