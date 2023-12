Fondovalle Isclero, dopo gli incidenti i sindaci chiedono il raddoppio A Melizzano incontro tra primi cittadini dei comuni sanniti e casertani che affacciano sull'arteria

Si è tenuta questa mattina presso il Comune di Melizzano una riunione dei rappresentanti dei Comuni attraversati dalla Fondovalle Isclero per affrontare le questioni connesse alla sicurezza stradale di questa importante arteria. Erano presenti alla riunione il Presidente del Consiglio del Comune di Sant’Agata dei Goti Alfonso Ciervo, il Sindaco di Valle di Maddaloni Francesco Buzzo, il Sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo, l’Assessore di Amorosi Angelo Riccio, il Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso. Hanno partecipato alla riunione anche la rappresentante del Comitato SOS 372 Avv. Pasqualina Renzi e il Comandante della Polizia Locale di Melizzano, il tenente Stefano Savarese.

Ad aprire la riunione il sindaco di Melizzano, Rossano Insogna che, ringraziando i presenti per la partecipazione e facendo una breve cronistoria sulla realizzazione della Fondovalle Isclero, ha ribadito “l’importanza e la pericolosità di una strada realizzata e pensata negli anni ottanta per unire la Valle Telesina alla Valle Caudina dall’allora Consorzio di Bonifica e che attualmente è diventata la maggiore strada di collegamento del napoletano e casertano con il Sannio, proponendo quindi che l’unica soluzione è quella di pensare ad un raddoppio di questa arteria viaria”.

Il Sindaco di Telese Terme ha ribadito invece "l’importanza dell'arteria ed ha condiviso "la necessità del suo raddoppio proponendo di porre la questione ai livelli regionali e nazionali. Anche Ciervo si è detto d’accordo sottolineando l’impegno istituzionale oltre che politico che tutti i rappresentanti provinciali, regionali e nazionali devono assumere per dare soluzione a questa problematica. Il Sindaco di Dugenta ha posto l’accento sulla necessità di aprire innanzitutto un’interlocuzione con ANAS e con la Prefettura di Benevento. Riccio di Amorosi ha proposto di creare una cabina di regia per accompagnare questo percorso. E’ intervento quindi l'avvocato Renzi del Comitato Sos 372 Telesina che ha proposto un rafforzamento dei controlli per il rispetto del codice della strada.

Il comandante della Polizia Locale, il tenete Savarese ha riferito "della riunione tenutasi pochi giorni fa presso la Prefettura di Benevento dove sono stati affrontati proprio i temi della sicurezza stradale con particolare riferimento alla fondovalle Isclero e alla viabilità provinciale proponendo che in attesa dell’evoluzione delle questione vengano intensificati i controlli di polizia stradale con l’avvio di una positiva sinergia tra Polstrada e Polizia locale. Il Sindaco di Valle di Maddaloni ha riferito delle iniziative intraprese sul versante casertano insieme al Presidente Vigliotta del Comitato sicurezza SS 265 che ha partecipato anch’egli alla riunione. Infine si è concordato di chiedere un incontro all’ANAS unitamente alla Prefettura di Benevento e Caserta per verificare la fattibilità del raddoppio della Fondovalle Isclero e delle eventuali altre iniziative da intraprendere.