Ospedale S. Agata: a che punto è il trasferimento del Pascale? La richiesta rilanciata dal Movimento Civico per l'Ospedale caudino

"Il 27 settembre 2023 si è svolto un Consiglio Regionale durante il quale il Consigliere Francesco Cascone, in quota Forza Italia, ha chiesto e ricevuto risposta scritta ad una interrogazione sul futuro del P.O. De'Liguori.

La risposta scritta ricevuta riportava: "Le attività attualmente in corso consentiranno alla Fondazione Pascale di prendere possesso dell'intero secondo piano del P.O. di Sant'Agata De'Goti entro il prossimo 31.12.2023, attivando i 24 posti letto occorrenti per le attività oncologiche, chirurgiche e cliniche. L'inizio delle attività è previsto per il successivo 2 gennaio 2024".

Parte da qui l'ennesima sollecitazione del l Movimento Civico per l'Ospedale che lotta per riportare l'attenzione sulla situazione del presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti.

"A che punto è il trasferimento del Pascale, oggi 2 gennaio 2024? - incalza il gruppo - Facciamo appello, affinché possiamo avere risposte, in modo particolare, all'Onorevole Francesco Maria Rubano.

L'interrogazione presentata in Consiglio Regionale aveva fatto seguito alle iniziative da lui prese nei giorni precedenti. Chiediamo di mantenere alta l'attenzione sulla questione, investendo anche sull'impegno dei forzisti presenti in seno al Consiglio Comunale di Sant'Agata, così come fatto in passato".