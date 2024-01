Fondo Valle Sabato: "Strada pericolosa si intervenga" Il sindaco di Ceppaloni Cataudo scrive al Presidente della Provincia

Il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, scrive al Presidente della Provincia di Benevento. L'oggetto della missiva, inviata tra l’altro anche al Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano e al responsabile del settore viabilità e infrastruttura della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, riguarda la viabilità sulla SP 9 Maccabei - Fondovalle Sabato.

Nella missiva, il Primo cittadino di Ceppaloni, evidenzia la pericolosità dell’arteria. “Il tratto compreso tra il bivio per San Leucio del Sannio e il bivio per Ceppaloni - scrive Cataudo - ha subito un grave deterioramento a causa delle recenti piogge. Tale degrado rende la strada pericolosa per la circolazione poiché i conducenti hanno notevoli difficoltà nel mantenere il controllo, anche a velocità moderate”.

“Le cunette lungo i bordi della strada - aggiunge la fascia tricolore - sono completamente ostruite da detriti e terra, causando pericolosi ristagni di acqua sul manto stradale durante le piogge. Queste condizioni rappresentano una seria minaccia per la sicurezza dei residenti locali, che spesso percorrono la strada anche a piedi, oltre che per i conducenti di autoveicoli e motocicli in transito”.

“Ai fini della tutela della pubblica incolumità e per garantire una minima sicurezza alla circolazione, si sollecita affinché provveda alla messa in sicurezza della SP9 almeno nei punti più critici, per scongiurare incidenti e per ridurre al minimo i rischi per i conducenti che tutti i giorni la percorrono”, conclude il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo.