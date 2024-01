Lavori piazza Santa Sofia, la parrocchia: nessuna comunicazione Sui social un avviso per gli sposi che hanno prenotato la cerimonia nel patrimonio Unesco

Dopo l'annuncio dei lavori in piazza Santa Sofia torna sulla questione l'Unità Pastorale San Filippo Neri riguardo ai matrimoni che dovrebbero svolgersi nella Chiesa patrimonio Unesco con un avviso a tutte le coppie di sposi che hanno prenotato la celebrazione delle nozze nella Chiesa di Santa Sofia. "Questo Ente -scrive in un post sui social-, ad oggi, non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sugli eventuali lavori che interesseranno l'aula liturgica né sulle modalità. Appena saremo messi a conoscenza del cronoprogramma dell'intervento, necessario su un bene così prezioso e altrettanto fragile, e delle possibili limitazioni che un'area di cantiere esige per l'incolumità dei visitatori e dei fedeli, provvederemo a darne pronta comunicazione. Confidando nella professionalità comprovata degli enti interessanti, vi chiediamo di pazientare".