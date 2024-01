San Pio di Benevento: attivato percorso per il parto indolore Ieri la prima nata con epidurale. Da marzo servizio attivo anche di notte

"Dare alle luce un bimbo ‘spegnendo’ l’interruttore della sofferenza: ora il parto indolore è una realtà per tutte le gestanti che si rivolgeranno presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento.

Dal 15 gennaio è attivo il percorso del parto indolore. Le donne avranno la possibilità di optare per la

partoanalgesia, grazie alla presenza dell'anestesista, supportato da un team multidisciplinare. Si tratta di un vero e proprio salto di qualità che vedrà il servizio attivo anche di notte dal 1 marzo 2024.

Alle prime ore dell’alba, ieri è venuta alla luce, con parto in epidurale, Ludovica, una splendida bimba di 3.525 chili.

"E' una novità che segna un marcato potenziamento del servizio, frutto di un'accurata programmazione messa in atto dalla Direzione Aziendale –afferma il Dr Vincenzo Colella Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione -. Un obiettivo reso possibile da una adeguata formazione del personale e quindi da un innalzamento dei livelli professionalità. Fondamentale, per assicurare qualità ed efficienza al servizio, il gioco di squadra tra anestesisti rianimatori, ginecologi e ostetriche”.

Da gennaio di quest’anno, è stato inoltre attivato l’Ambulatorio di Anestesia Ostetrica, a cui possono accedere tutte le future mamme. Il servizio è finalizzato alla sicurezza del percorso nascita, a cui le donne possono far riferimento a partire dalla 34/a settimana di gestazione, per la valutazione anestesiologica, propedeutica alla partoanalgesia.



“La partoanalgesia è una realtà presso la UOC di Ginecologia ed Ostetricia della AORN San Pio di Benevento.

L’umanizzazione del percorso della nascita non può prescindere dalla possibilità di scelta del parto in analgesia che mira al miglioramento dell’esperienza complessiva della madre, sia sotto il profilo medico che quello emotivo e psicologico. Questo percorso coinvolge la donna attivamente in quanto supportata dai propri familiari, dal personale infermieristico, ostetrico e medico, ginecologi ed anestesisti” afferma il Direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia Dr. Luciano Pino.

"Il parto segna un momento cruciale nella vita della donna e della famiglia. La gestione ed il trattamento del dolore assumono anche una valenza di natura etica. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare la partoriente fino allo sbocciare della nuova vita senza sofferenza, attraverso il parto in epidurale e senza interferire sulla dinamica fisiologica del travaglio stesso, permettendo alla futura mamma di partorire in modo naturale e spontaneo" afferma il Direttore Generale Maria Morgante.