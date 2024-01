Anche Fiorello difende Rummo: azienda fatta di gente che lavora Sulla bufera dopo il caso innescato da Salvini: "Tante visite e non era mai successo niente"

Tutti in difesa del pastificio Rummo. Anche Fiorello scende in campo e ne ha parlato oggi nel Mattin Show su Rai 2. "Dopo questa visita, Salvini ha addirittura cambiato lo slogan della Lega in Ce lo abbiamo al dente" ha scherzato Fiorello, che ha aggiunto: "Negli anni il pastificio era stato visitato da altri politici ma non era mai successo niente, non era scoppiata nessuna polemica. Salvini ma perché? Ma lascia stare". Fiorello non ha risparmiato un serio ammonimento a chi, in queste ore, ha scatenato la polemica sui media e sui social: "Ricordo a tutti coloro che dicono 'boicottiamo', che dietro questo invito c'è sempre un'azienda fatta di gente che lavora".