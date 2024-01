Formaggi senza fosfato: risultato centrato da un'azienda sannita Domani la presentazione della ricerca per questo innovativo prodotto

E' sannita l'unica azienda selezionata in Campania dalla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per la produzione dei primi formaggi FriP (Free Phosphate), utili nell'alimentazione dei nefropatici che, oltre alla proteine devono evitare o limitare gli apporti di sodio, potassio e fosforo.

Quest'ultimo è particolarmente presente nel formaggio, specie se a lunga stagionatura, e contribuisce ad innalzare il livello di fosfati che i reni non riescono ad eliminare, andando così ad "intossicare" l'organismo.

Dunque, pur essendo alimento importante nella dieta mediterranea, il formaggio è escluso dall'alimentazione dei soggetti affetti da patologie renali.

Ma ciò, però, era vero fino a ieri perché oggi, grazie all'intuizione del professor Gianluigi Ardissino (Nefrologo Pediatra presso il Policlinico di Milano), la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha promosso e realizzato la ricerca che ha portato alla produzione dei primi formaggi FriP.

I contenuti della ricerca, i benefici e le opportunità per chi è affetto da patologie renali verranno presentati domani (ore 11) a Benevento, presso la Rocca dei Rettori. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, Nino Lombardi (Presidente Provincia Benevento), Gennaro Volpe (Direttore Generale Asl Benevento), Gianluigi Ardissino (Nefrologo Pediatra Policlinico Milano) e Vito Amendolara (Presidente Osservatorio Dieta Mediterranea).