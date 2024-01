Odio social contro Rummo: "Sono disgustato" La solidarietà del senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera

“Resto basito e disgustato nell’assistere alla campagna di odio che è stata scatenata dai soliti facinorosi da tastiera nei confronti di una assoluta eccellenza quale il Pastificio Rummo. All’indirizzo della proprietà, dei lavoratori e delle lavoratrici va la mia totale solidarietà e la mia convinta stima”.

Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica.

Il riferimento del Senatore di Fratelli d’Italia è alle parole del patron del pastificio, Cosimo Rummo, che ha denunciato ai media come si sia scatenato un boicottaggio sul web ai danni del pastificio dopo la recente visita del Ministro Salvini.

E proprio all’indirizzo dell'esponente della Lega va il ringraziamento del Senatore Matera “per essere venuto a Benevento, per avere visitato lo stabilimento e, non limitandosi solo a ciò, per averne esaltato l’eccellenza attraverso la realizzazione di un video”.

“I social – ha quindi proseguito il parlamentare di Fratelli d’Italia - sono uno strumento prezioso qualora usati bene. I loro effetti, però, possono essere disastrosi nel momento in cui le piazze virtuali vengono adoperate per fomentare campagne di diffamazione e di cattiveria gratuita. E tutto questo, come in questo caso, avviene sulla base del nulla. L’urlo di chi chiede di boicottare i prodotti dell’azienda beneventana è un qualcosa di delirante, assurdo e che fotografa purtroppo i livelli in cui talvolta si sviluppa il dibattito. Rinnovo la mia ammirazione all’indirizzo del pastificio Rummo, rimarcando l’immenso lavoro che viene condotto da quasi un secolo dalla proprietà.

Il brand Rummo è orgoglio del Sannio nel mondo, fonte preziosa di occupazione per il nostro territorio.

Forza Rummo, saranno certamente più forti di taluni teppisti del web”