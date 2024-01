Domani un incontro di preghiera per l'unità dei cristiani Promosso dall'Unità Pastorale San Filippo Neri

L'unità pastorale San Filippo Neri, che raccoglie le parrocchie del centro storico di Benevento, ha organizzato per domani, 25 gennaio, un incontro di preghiera per l'unità dei cristiani. L'appuntamento è per le ore 20 presso la Basilica di San Bartolomeo al corso Garibaldi. L'incontro di preghiera si tiene a conclusione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che ha unito nell'invocazione del dono dell'unità i fedeli cattolici, protestanti e anglicani, iniziata il 18 gennaio scorso, e che ha avuto quale tema di riflessione "Amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso".

L'Unità pastorale San Filippo Neri guidata dal parroco don Marco Capaldo, ha voluto che questo incontro di preghiera, significativamente si tenesse nella Basilica di San Bartolomeo, che conserva il corpo dell'apostolo e martire, e che ancora oggi è un testimone straordinario di unità , venerato da tutte le confessioni cristiane.