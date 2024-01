Rimossi i dossi artificiali a contrada San Vitale: in arrivo le bande sonore I lavori del Comune dopo una petizione del comitato di zona. Saranno installati anche 'specchi'

Il Comitato Pantano San Vitale informa i cittadini della contrada alle porte di Benevento che sono stati rimossi i dossi artificiali installati con ordinanza sindacale del 27 ottobre 2011 nel tratto di strada comunale che attraversa la contrada.

Rimozione scaturita dopo una specifica sottoscrizione dei residenti organizzata dal comitato Pantano San Vitale.

“Si coglie l'occasione – spiegano dal Comitato si zona - per ringraziare l'amministrazione comunale e in particolare l'assessore Cappa e la consigliera delegata per le contrade Iannelli per la risoluzione dell'annosa problematica. Si precisa comunque che l'ordinanza sindacale n°3 del 12 gennaio 2024 che ha disposto la rimozione dei dossi, prevede, per maggiore sicurezza, anche la regolamentazione del traffico sull'intera via San Vitale con l'installazione di segnaletica orizzontale (bande sonore) e verticale (specchi parabolici e limiti di velocità)”.