Confagricoltura Benevento, solidarietà a Cosimo Rummo Casazza: "Attacco mediatico e inviti a non acquistare la pasta Rummo immotyivati"

A Cosimo Rummo giunge anche la solidarietà di Confagricoltura Benevento dopo le ignobili polemiche via social scatenate con la visita di Matteo Salvini. “Il pastificio Rummo dà lavoro a 150 persone ed è un fiore all’occhiello dell’agroalimentare della provincia di Benevento. E non si comprende affatto – dichiara Antonio Casazza, presidente di Confagricoltura Benevento e vicepresidente regionale dell’organizzazione professionale agricola - il motivo dell’attacco mediatico e degli inviti a non acquistare la pasta Rummo, solo perché il pastificio è stato visitato dal ministro Salvini che ha realizzato un post sul made in Italy.”

“A Cosimo Rummo, già presidente di Confindustria Benevento e figura di rilievo del mondo imprenditoriale, va la solidarietà del mondo agricolo che rappresentiamo. Rummo – aggiunge Casazza - non si è sottratto ai doveri di ospitalità verso un esponente del Governo italiano, così come ha fatto in passato quando il premier era Gentiloni, o in occasione della visita del ministro Orlando o dell’allora segretaria nazionale della Cgil Susanna Camusso”.