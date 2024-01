Flavio Briatore difende pastificio Rummo e crea hashtag #sosteniamopastarummo L'imprenditore italiano contro gli haters: "Pasta ottima, supportiamo chi lavora e chi crea lavoro"

#sosteniamopastarummo è l'hashtag lanciato nelle ultime ore dall'imprenditore italiano Flavio Briatore che difende il pastificio di Benevento che da alcuni giorni è finito nel mirino degli haters sui social dopo la visita nello stabilimento sannita del ministro Matteo Salvini.

Briatore non usa mezzi termini per definire “veri idioti” gli autori dell'hashtag contro il pastificio Rummo e lancia una sua iniziativa “anche perchè a casa mia e nei miei ristoranti si usa la pasta Rummo” spiega su Instagram l'imprenditore con tanto di pacco di pasta tra le mani. “Solo in Italia succedono queste cose. Com'è possibile che solo perchè il ministro Salvini visita un pastificio si scateni una campagna per boicottare la pasta Rummo, axzienda eccellente dietro la quale ci sono dipendenti e imprenditori” ha rimarcato Flavio Briatore che ha poi elogiato il ministro Salvini e lanciato la campagna #sosteniamopastarummo: supportiamo chi lavora e chi crea posti di lavoro. Evviva un ministro che visita una realtà italiana. Tutti i ministri dovrebbero farlo per capire i problemi degli imprenditori che creano posti di lavoro e abbattere la povertà. Questi deficienti - conclude Briatore nel video rivolgendosi agli autori dei post denigratori – non vogliono lavorare ma stare davanti ad una tastiera solo per insultare la gente...”.