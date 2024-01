Giro d'Italia nel Sannio, presentate le tappe di Foiano di Val Fortore e Cusano Alla Rocca dei Rettori. il sindaco Ruggiero: sarà una vetrina importante per l'intero Sannio

E' partita nel Sannio la macchina organizzativa per il giro d'Italia che toccherà il Sannio e in particolare Foiano di Val Fortore e Cusano Mutri con la località di Bocca della Selva. Questa mattina alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento la presentazione delle due tappe del Giro. Presenti gli amministratori dei territori interessati, ben 17 comuni, la Coldiretti, l’ACI, il Coni e il presidente della Provincia.

Giro che interesserà la provincia di Benevento il 14 maggio con la tappa Pompei - Bocca della Selva e il 15 maggio quando la carovana Rosa partirà da Foiano di Val Fortore con destinazione Francavilla a Mare. Una vera occasione di visibilità, a livello mondiale per il Sannio. Una vetrina da allestire con l'impegno di amministratori e istituzioni, a partire dai sindaci di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero che ha presentato le manifestazioni ed introdotto gli interventi.

Da qualche ora, “Tutti i monumenti di Foiano di Val Fortore sono stati illuminati di rosa fino al 15 maggio, data in cui il Giro d’Italia farà nuovamente visita al Fortore dopo ben 91 anni” ha annunciato il sindaco Ruggiero che ha poi snocciolato i dati e le fasi organizzative fatte e da approntare nelle prossime settimane. “Abbiamo organizzato la 50 chilometri in notturna, la notte rosa e siamo in attesa di elaborare il programma e gli ospiti che parteciperanno alla manifestazione sportiva che darà una visibilità straordinaria ai nostri territori” ha poi rimarcato la fascia tricolore tra gli artefici principali della candidatura per la tappa poi assegnata al Fortore. Sindaci mobilitati per la promozione del territorio e per la riuscita dell'evento che proietterà le immagini del nostro territorio in diretta mondiale: “Il ciclismo è l'unico sport che va dai cittadini gratuitamente” ha rimarcato Ruggiero che ha poi concluso: “Presenteremo uno stand di tutti i prodotti e le eccellenze del Fortore con il contributo dei sindaci interessati”.

“Una promozione imponente per Bocca Cusano Mutri e l'intera area. Un evento Storico. Il Giro non è solo una manifestazione sportiva ma un vero e proprio evento di promozione” ha invece commentato Alfonso Topputo, Consigliere comunale di Cusano Mutri.

“Grazie agli organizzatori pe rl'attenzione che hanno avuto per il nostro territorio” ha dichiarato il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. “Stiamo facendo dei sopralluoghi lungo le strade interessate dal Giro d'Italia per programmare interventi di manutenzione affinchè tutto sia impeccabile e decoroso. Il nostro Sannio – ha concluso il presidente Lombardi – merita una vetrina importante”.

Presenti alla presentazione numerosi sindaci, tra gli altri: “Giuseppe Addabbo di Molinara, Carmine Agostinelli di San Bartolomeo in Galdo ed Angelo Marino di San Marco dei Cavoti e tanti amministratori, oltre che al presidente provinciale del Coni, Mario Collarile; Rosalia la Motta dell'Aci, Gennaro Masiello e Gerardo Dell'Orto della Coldiretti.