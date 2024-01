L'eccellenza di Rummo contro gli scemi del villaggio globale: confronto impari Il boicottaggio improbabile di pochi webeti e la vittoria schiacciante del pastificio sannita

“Prima, gli scemi del villaggio avevano intorno tutto il resto del paese che glielo diceva, che erano scemi. Ora invece con Internet sono scemi del villaggio globale, e trovano tante persone che sono d'accordo con loro, e si sono convinti di essere furbi”.

La frase è di un personaggio letterario, nonno Ampelio, vecchietto (o vecchiaccio, più adatto) nato dalla penna del bravissimo scrittore Marco Malvaldi per la fortunata serie dei delitti del “Bar Lume”.

Frase che può essere tranquillamente adattata alla tragicomica situazione nata dopo la visita di Salvini nel Sannio, in particolare dopo che il ministro ha pubblicato un video che lo ritraeva all'interno del pastificio Rummo.

Alcuni (pochi) degnissimi rappresentanti della categoria di cui sopra, antipatizzanti di Salvini ma più in generale della materia grigia hanno avuto l'idea di lanciare un improbabile boicottaggio dell'azienda, rea di aver ospitato il ministro leghista.

Un po' come boicottare le mele perché le mangia Draco Malfoy, il cattivo di Harry Potter, o la pizza, dopo aver visto Pizza Connection.

Ovviamente hanno ottenuto l'effetto contrario, e non poteva essere altrimenti, ma immaginando qualcuno se li filasse, gli allegri geni avrebbero causato un danno pari a zero all'oggetto della loro antipatia, ovvero Salvini, e un danno grave a un'azienda che con Salvini non c'entra nulla se non per l'ora, l'ora e mezza o giù di lì della visita istituzionale.

E presumendo che l'eventuale boicottaggio avrebbe dovuto avere una chiave “meridionalista”, in difesa del sud, l'intento dei rappresentanti della categoria ben descritta da nonno Ampelio sarebbe stato ancor più degno di nota: ostacolare un'eccellenza del sud, baluardo di buone pratiche , esempio della capacità di rialzarsi dopo una catastrofe (l'alluvione del 2015) e della difesa di un territorio che va spopolandosi a ritmi vertiginosi dando lavoro (a quasi duecento famiglie) e ricchezza, per fare un dispetto a colui che viene considerato un rappresentante del nord.

Per fortuna tuttavia le logiche non sono andate poi troppo diversamente: gli scemi del villaggio globale tali sono rimasti e in numero davvero minimale, il resto della comunità ha compreso i contorni della vicenda schierandosi decisa con Rummo... non che ci volesse tanto.