Autostrade: tre chiusure notturne per la stazione di Benevento Per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di BENEVENTO , in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Napoli: Avellino est; in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Grottaminarda.