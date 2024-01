Beni confiscati alla criminalità organizzata, Valorizzare ruolo proattivo delle comunità terapeutiche e dei centri di recupero tossicodipendenti

L’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha avviato una nuova iniziativa, rivolta specificamente agli Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volta a valorizzare il ruolo proattivo delle comunità terapeutiche e dei centri di recupero e cura dei tossicodipendenti, attraverso l’elaborazione di progetti di prevenzione e riabilitazione in materia di dipendenze comportamentali e da sostanze, anche a carattere residenziale, presso alcuni beni confiscati che saranno assegnati a titolo gratuito.

Il bando fissa il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al 1 marzo 2024; l’avviso e la relativa documentazione allegata sono disponibili sul sito web dell’ANBSC all’indirizzo: https://www.benisequestraticonfiscati.it/trasparenza/avviso-pubblico-2/ .

"In attuazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito ed ai fini di un’ampia valorizzazione dei patrimoni sottratti alla criminalità organizzata - spiegano dalla Prefettura sannita -, è opportuno dare massima diffusione all’iniziativa, affinché possano essere incentivate le iniziative degli Enti del Terzo settore e lo sviluppo di un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il raggiungimento dello specifico obiettivo sociale della prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze".