Legambiente Benevento: Basile confermato presidente Riconfermati anche vicepresidente e direttivo dell'associazione ambientalista

Nella giornata di sabato 27 gennaio l’Assemblea dei soci di Legambiente Benevento ha provveduto all’elezione per l’assegnazione delle cariche sociali per il quadrienno 2024-2028, confermando la fiducia nella precedente compagine direttiva.

Presidente: Antonio Basile; Vicepresidente: Alfredo Verga; Direttivo: Alessia Calandro, Luigi Marino, Paolo Mattera;

Si è riconfermato, dunque, l’assetto dell’associazione costituitasi a Benevento nel febbraio 2016 per il prossimo mandato. Un auspicio da parte del Presidente, Antonio Basile: “Al direttivo, ai soci, ai sostenitori ed ai simpatizzanti un sentito grazie per l’impegno profuso a titolo volontario in un periodo di grandi difficoltà economiche e sociali che colpisce violentemente soprattutto le aree interne, ma che non deve essere pretesto per abbandonare il proficuo percorso di sensibilizzazione e di educazione ambientale intrapreso nel beneventano”.