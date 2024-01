Benevento, riapre la Casa albergo per anziani San Pasquale Il Comune ha emanato un avviso per 16 posti disponibili, retta da 1.300 euro

L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di sedici posti presso la Casa Albergo per anziani San Pasquale, ubicata al civico 5 di via dei Longobardi.

"La Casa Albergo per Anziani San Pasquale - spiega l'assessore alle Politiche sociali Coppola - è una struttura comunale affidata in concessione decennale ad un soggetto privato. L'edificio è stato completamente ristrutturato e riqualificato e rappresenta un potenziamento concreto dell'offerta di welfare per la terza età: l'obiettivo è di offrire agli ultra 65enni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che per scelta o necessità, lasciano il proprio domicilio, una gamma di servizi che garantisca assistenza, socialità, cura della persona e uno standard adeguato di qualità della vita".

L'avviso - integralmente consultabile al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=29924 - autorizza il funzionamento della struttura per 16 posti in camere a due letti con bagno privato. Possono presentare istanza di ammissione gli ultra 65enni, autonomi o semiautonomi, prioritariamente residenti nella città di Benevento; coloro che - salvo i medesimi requisiti - pur risiedendo altrove, abbiano familiari entro il terzo grado residenti a Benevento; anziani residenti fuori Benevento. La domanda, va trasmessa entro le ore 12:00 del 29 febbraio via pec all'indirizzo all’indirizzo: servizisociali@pec.comunebn.it ; via email: tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: casasanpasquale@comunebn.it ; con consegna a mano presso il settore Servizi al Cittadino (Viale dell'Università).

"Alla retta mensile da corrispondere al gestore che è di 1300 euro mensili - conclude l'assessore Coppola - il concessionario, a tutela della finalità istituzionale e sociale che sottende l'iniziativa privata in questione, ha deciso di applicare un sistema di scontistica: in particolare, i primi sei in graduatoria pagheranno 300 in meno per il primo anno. Per le coppie la retta scende, sempre limitatamente al primo anno, a 1200 euro a persona".