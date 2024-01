Demedicalizzazione 118, Rubano: "Varie ipotesi in campo per migliorare servizio" Il deputato di FI ha incontrato il Dg dell'Asl: mancano troppi medici ma il Dg Volpe è al lavoro

“Il direttore generale dell'Asl sannita, Gennaro Volpe sta mettendo in campo tutte le soluzioni per cercare di mitigare le problematiche del servizio sanitario di emergenza 118”. Queste le parole del deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, che questa mattina a Benevento ha incontrato il numero uno dell'Asl, Gennaro Volpe per fare il punto sulla situazione della demedicalizzazione di alcuni mezzi di soccorso in servizio nel Sannio.

In particolare, sul tavolo, le tante lamentale che negli ultimi mesi stanno arrivando da parte di associazioni e cittadini del Fortore. Tutti chiedono che si implementi almeno una postazione del 118 con il medico sulle ambulanze.

“Un tavolo di confronto per individuare soluzioni ai problemi – ha rimarcato l'onorevole Rubano -. Il Sannio dovrebbe avere 84 medici da impiegare per le emergenze sanitarie. Ce ne sono solo 48 di medici”.

La demedicalizzazione delle ambulanze sta creando malumori e problemi in tutte le aree del Sannio “con particolare incisione nel Fortore. Ci sono proposte che saranno analizzate dal Dg Volpe che devo riconoscere – ha più volte rimarcato il segretario provinciale di Forza Italia – ha attivato tutte le procedure per risolvere il problema. Ho approfondito e analizzato le carte e posso affermare che l'Asl sta cercando la migliore soluzione possibile.

Ci sono più ipotesi al vaglio ma resti chiaro – ha rimarcato Rubano - che la coperta è corta e aggiungere un mezzo con medico a bordo nel Fortore, significa togliere quell'unità da un altro territorio. Sono fiducioso che il problema possa essere ridimensionato”.

Poi una stoccata alla Regione: “Se si fosse operato in maniera migliore negli ultimi otto anni – chiaro il riferimento alla politica sanitaria della Regione – non ci saremmo trovati in queste condizioni e con queste criticità di personale sanitario. Il Governo da parte sue ha messo in campo provvedimenti economici importanti sul fronte dell'aumento dei compensi per i medici. Ma una buona sanità – ha poi ribadito il deputato di Forza Italia - si crea nel tempo con una goverance regionale che avrebbe dovuto avere carisma e capacità di collocare in tutte le aree della Campania le migliori offerte sanitarie che avrebbero sicuramente attratto medici nel nostro territorio. La Regione non lo ha fatto”.