Via Guidi: troppe difficoltà per viabilità e traffico La denuncia del comitato di zona Mellusi Cappuccini

Difficoltà per la viabilità e lo stato delle strade in via Guidi a Benevento. Le denuncia Diego Ciullo per il Comitato cittadino di zona cappuccini/Mellusi.

“Via Filippo Maria Guidi – spiega - nasce come strada a doppio senso, ma poi, qualche mese fa aggiungendo le strisce di parcheggio, si passa al senso unico, fin qui tutto ok ben venga la cosa, ma poi al contrario alla logica funzionalità delle strade ci si pensa bene alla modifica stradale senza pensare però alle uscite dal micro rione di zona Cappuccini. Il risultato?

Sta sicuramente in una Via Filippo Maria Guidi che da diversi anni in modo agonizzante versa in condizioni pietose con diverse segnalazioni fatte a suo tempo ma poi cadute nell’indifferenza dei lavori pubblici per non parlare che noi residenti siamo obbligati a fare gli slalom per uscire dal quartiere utilizzando spesso Via Meomartini, strada all’altezza del Campo di Basket che conclude il suo percorso all’incrocio della strada detta del Bar 2000.

Adesso con la cosiddetta Via Meomartini siamo in una strada a doppio senso di marcia ma con un problema grave che chi entra dalla direzione del Bar 2000 trovando la propria corsia di marcia praticamente occupata da macchine parcheggiate, percorre la strada invadendo la corsia opposta pensando di avere ragione e in effetti da un certo punto di vista hanno torto perché la loro corsia in realtà è occupata da auto parcheggiate lì durante la giornata quando lì non potrebbero sostare.

Questa convinzione rafforzata da moltissimi cittadini che transitano invadendo la corsia di uscita in direzione Bar 2000 dal rione spesso finisce in discussioni con insulti pesanti a qualsiasi orario del giorno visto soprattutto il fatto che con il senso unico realizzato in Via Filippo Maria Guidi quasi tutti i residenti escano dalla codetta zona usando appunto l’intasatissima Via Meomartini.

Abbiamo anche segnalato questa situazione all’assessorato alla Viabilità/Traffico e pure qui non abbiamo avuto risposta, non vogliamo dare lezioni di viabilità a nessuno, ma non vogliamo essere prigionieri nel nostro quartiere, allora si veda di risolvere il problema prima possibile, lo si faccia montando dei dissuasori stradali in Via Meomartini per non far parcheggiare visto che vigili non se ne vedono, oppure si riporti Via Filippo Maria Guidi al doppio senso mettendo dei dissuasori stradali per non far parcheggiare le auto”.